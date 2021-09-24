الأمن الروسي يقطع إحدى أكبر قنوات تهريب المخدرات

أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية اليوم الجمعة أنه تم إحباط إحدى أكبر القنوات لتهريب المخدرات في روسيا وبيعها عبر شبكة الإنترنت المظلمة (الدارك نت).

وقال مكتب العلاقات العامة بهيئة الأمن الروسية في بيان له: "قام الأمن الفدرالي بإزالة واحدة من أكبر القنوات لتوريد المخدرات الصناعية على نطاق واسع وبيعها من خلال المتاجر الإلكترونية في قطاع الظل الخاص بالإنترنت".

وذكر البيان أنه تم في مقاطعات موسكو وروستوف وأستراخان وإقليم كراسنودار "اعتقال خمسة من أعضاء الجماعة الإجرامية العابرة للأقاليم، وبينهم الشخص المسؤول عن تنظيم قنوات إنتاج وتوزيع المخدرات، والذي نسق الأنشطة غير القانونية من أراضي تركيا".

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وأشار البيان إلى أنه في وقت سابق تم في مقاطعة موسكو اكتشاف وإيقاف نشاط مختبر سري لصناعة المخدرات بطاقة إنتاجية تفوق 500 كيلوغرام شهريا.

وأضاف أن صودر نتيجة العملية الأمنية ما يزيد وزنه الإجمالي عن 60 كيلوغراما من مادة الميفيدرون المخدرة، و6000 لتر من السوائل المخدرة، و1500 كغم من المركبات الطليعية و22000 كغم من الكواشف الكيميائية، إضافة إلى معدات مختبرية.

وحسب البيان، فإنه تم رفع قضايا جنائية وتوجيه تهم إلى المعتقلين الذين وضعوا رهن الحبس الوقائي.

المصدر: وكالات