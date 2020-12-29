بالفيديو.. الأمن الفيدرالي الروسي يلقي القبض على أعضاء شبكة دولية لتهريب المخدرات

تمكن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ووزارة العدل الأمريكية، من تنفيذ عملية واسعة النطاق، وعلى مراحل، جرى خلالها تفكيك شبكة لتهريب الكوكايين من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا.

ونفذ جهاز الأمن الفدرالي الروسي، وإدارة مكافحة المخدرات بوزارة العدل الأمريكية عملية متعددة المراحل، بدأت في مايو من العام الجاري، اعتقل على إثرها مروج مخدرات في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية، وتمت مصادرة كيلوغراما من الكوكايين.

وتواصلت ملاحقة أعضاء الشبكة، ليتم في يونيو القبض على أشخاص متلبسين في موسكو، وتمت مصادرة 34 كيلوغراما أخرى من هذه المادة المخدرة.

وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان: "في نهاية العملية، على الرغم من استخدام تجار المخدرات تدابير شديدة السرية ومختلف الحيل، تم اكتشاف مخبأ في نوفمبر الماضي، بضواحي موسكو، عثر فيه على ما لا يقل عن 295 كيلوغراما من مادة الكوكايين".

المصدر: نوفوستي