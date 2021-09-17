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بوتين يصوت إلكترونيا في انتخابات مجلس الدوما الروسي

أخبار روسيا

بوتين يصوت إلكترونيا في انتخابات مجلس الدوما الروسي
Sputnik Алексей Дружинин
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
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ذكر الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، شارك في الاقتراع الإلكتروني ضمن انتخابات مجلس الدوما، الغرفة الدنيا من برلمان البلاد.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في تصريح صحفي اليوم الجمعة، إن "بوتين صوت إلكترونيا".

ولم يذكر بيسكوف لصالح أي حزب صوت بوتين، لكن من المرجح أنه أيد حزب "روسيا الموحدة" الحاكم.

وهذه المرة هي الأولى التي يصوت فيها بوتين في إطار أي انتخابات بطريقة إلكترونية بدل حضور مركز اقتراع.

ودعا بوتين سابقا المواطنين إلى المشاركة في التصويت الإلكتروني في انتخابات مجلس الدوما بدورته الثامنة، والتي ستجري من 17 إلى 19 سبتمبر، مشددا على ضرورة إبداء "موقف نشط في الحياة".

والثلاثاء أعلن الرئيس الروسي أنه مضطر إلى الخضوع لحجر صحي ذاتي بسبب تسجيل إصابات بفيروس كورونا بين المقربين منه.

المصدر: وكالات

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