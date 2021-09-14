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الكرملين: بوتين التقى الأسد قبل اتخاذه قرارا بدخول العزل الذاتي

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الكرملين: بوتين التقى الأسد قبل اتخاذه قرارا بدخول العزل الذاتي
Sputnik
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ذكر الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التقى نظيره السوري بشار الأسد الاثنين قبل أن يقرر الالتزام بنظام العزل الذاتي بسبب تفشي الإصابات بفيروس كورونا في دائرة المحيطين به.

أفاد بذلك الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في تصريحات للصحفيين اليوم الثلاثاء، وذلك بعدما أعلن بوتين اليوم الثلاثاء أنه "نظرا لتعدد الإصابات بفيروس كورونا في دائرة المحيطين به، يتعين عليه الالتزام بنظام العزلة الذاتية لفترة معينة من الوقت"، حسب بيان للكرملين.

وقال بيسكوف ردا على سؤال عما إذا كان أمرا منطقيا أن يجري بوتين اجتماعات وجها لوجه وهو يتوقع أن يضطر لدخول الحجر الصحي:

لا يوجد شيء مناف للمنطق هنا. أولا أستطيع أن أقول لكم إنه لم يجتمع مع الأسد في نهاية الدوام اليومي ولكن كان ذلك في بداية يوم العمل. وبعد كل ذلك، عندما أنهى الأطباء دراستهم والإجراءات اللازمة، وبناء على توصيات الأخصائيين، تم اتخاذ القرار (الخاص العزل الذاني). لا يوجد شيء غير منطقي هنا. في ذلك الوقت كان الأطباء لا يزالون قيد دراسة الوضع، ولم يتم تعريض صحة أحد للخطر".

وأكد بيسكوف أنه بعد مخالطته مصابين بكورونا يبقى الرئيس الروسي يتمتع بـ"صحة مطلقة".

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وأشار الناطق باسم الكرملين إلى أن الأسد قد عاد إلى سوريا وهو موجود في دمشق.

كما أوضح بيسكوف سبب عدم الإعلان عن زيارة الأسد إلى موسكو مسبقا، وقال: "هناك اعتبارات أمنية معينة يجب اتباعها وهي واضحة تماما. وانطلاقا من هذه الاعتبارات طبعا لم يتم الإعلان عن الزيارة وتم توفير المعلومات لوسائل الإعلام بعد عودة الرئيس السوري إلى الوطن".

المصدر: وكالات

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