رجال الدولة في روسيا يعزون في مصرع وزير الطوارئ يفغيني زينيتشيف

أعرب قادة الدولة الروسية عن تعازيهم في مصرع وزير الطوارئ يفغيني زينيتشيف الذي لقي حتفه اليوم الأربعاء نتيجة حادث في مقاطعة نوريلسك شمالي البلاد.

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وفي هذا الصدد، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن رحيل زينيتشيف "خسارة شخصية لا تعوض" بالنسبة إليه، مشيرا إلى أن وزير الطوارئ كان شخصا يمكن الاعتماد عليه دائما، وصديقا وفيا ومحترفا من الدرجة العليا.

من جهته قال وزير الخارجية سيرغي لافروف إن زينيتشيف كان أحد أصدقائه المقربين وكان لديهما الكثير من الأعمال المشتركة بين وزارتي الخارجية والطوارئ حول دفع معايير موحدة لمنع حالات الطوارئ ومعالجة آثارها. وأشار لافروف إلى أن زينيتشيف كان حريصا دائما على على تحسين أداء وزارته و"الحفاظ على تقاليدها المجيدة".

فيما قال وزير الدفاع سيرغي شويغو إن وزير الطوارئ فارق حياته وهو يؤدي واجبه كمنقذ حقيقي وشخص محترف ومسؤول.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الطوارئ الروسية عن وفاة وزيرها، يفغيني زينيتشيف، جراء حادث وقع خلال تدريبات في مدينة نوريلسك الواقعة في إقليم كراسنويارسك بمنطقة سيبيريا. وأكدت الوزارة أن زينيتشيف فارق الحياة أثناء أداء واجبه، لدى محاولته إنقاذ شخص آخر، خلال تصوير فيلم تدريبي للوزارة.

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المصدر: وكالات روسية