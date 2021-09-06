مشاهد لاعتقال الأمن الروسي 4 أشخاص من أنصار "داعش" خططوا لشن هجوم ضد أجهزة الأمن في إنغوشيا

نشر جهاز الأمن الفدرالي الروسي مقطع فيديو لعملية اعتقال أربعة أشخاص من أنصار تنظيم "داعش" الذين خططوا لشن هجوم على أجهزة الأمن في جمهورية إنغوشيا الروسية بشمال القوقاز.

وأظهرت المشاهد أسلحة وذخائر مختلفة عثر عليها في المنزل الذي كان يتحصن به الأشخاص الأربعة، إضافة إلى مواد لصنع متفجرات وعبوات ناسفة.

المصدر: RT