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روسيا 18.9 ألف إصابة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية

أخبار روسيا

روسيا 18.9 ألف إصابة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية
Sputnik
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سجلت روسيا اليوم الجمعة 799 حالة وفاة و18856 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مقابل 798 وفاة و18985 إصابات في إحصائية اليوم السابق.

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وقال مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في تقريره اليومي، أن إجمالي حالات الإصابة في البلاد وصل إلى 6 ملايين و975174، منها 185611 حالة وفاة.

وتماثل 18690 مريضا للشفاء خلال الساعات الـ24 الأخيرة مقابل 18669 مريضا في اليوم السابق. وبذلك ارتفع إجمالي عدد المتعافين من كورونا في روسيا إلى 6 ملايين 236738 شخصا.

وتم تسجيل أكبر عدد من الإصابات اليومية في موسكو (1633 حالة) وسان بطرسبورغ (1437 حالة) ومقاطعة موسكو (681 حالة).

المصدر: RT

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