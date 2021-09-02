روسيا.. الإصابات اليومية بكورونا تلامس الـ19 ألفا والوفيات تحت الـ800

اقتربت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا مجددا من عتبة الـ19 ألفا، فيما لا تزال الوفيات اليومية الجديدة عند مستوى قرابة 800 حالة.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الخميس عن رصدها 798 وفاة و18985 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 790 وفاة و18368 إصابة في اليوم السابق.

ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى العاصمة موسكو (1864 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (1330 حالة).

وتماثل 18669 مريضا خلال اليوم الأخير في روسيا للشفاء من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا.

وسجلت في البلاد إجمالا منذ بداية الجائحة ستة ملايين و956318 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 184812 حالة وفاة وستة ملايين و218048 حالة شفاء.

وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 179.5 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19"، منها 448 ألفا خلال آخر 24 ساعة.

المصدر: RT