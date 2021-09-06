20 دولة ستستضيف "ألعاب الجيش - 2022"

أعربت 20 دولة عن استعدادها لاستضافة مسابقات "ألعاب الجيش – 2022" الدولية على أراضيها. أما 45 بلدا فأعلنت أنها ستشارك في "ألعاب الجيش" عام 2022.

صرح بذلك، ناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، نقلا عن الحكم الرئيسي للألعاب العسكرية العميد، ألكسندر بيريازيف، وقال إن لجنة تنظيم "ألعاب الجيش" تعوّل على مشاركة 45 بلدا في المسابقات العسكرية.

إقرأ المزيد

وقال الناطق إن لجنة التنظيم عقدت الخميس 2 سبتمبر اجتماعا خاصا بإقامة "ألعاب الجيش – 2022" حضره 45 وفدا مثّل وزارات الدفاع في أرمينيا وروسيا وفيتنام وإيران وكازاخستان وقطر والصين وصربيا وأوزبكستان والهند ومنغوليا وغيرها من الدول.

وحضر الاجتماع كذلك الملحقون العسكريون في سفارات بلدان أوروبا وآسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.

قال الناطق إن الممثلين عن البلدان التي ستستضيف مسابقات "ألعاب الجيش – 2022" قدمت في الاجتماع قائمة بالفعاليات الخاصة بالتخطيط للمسابقات وتنظيمها.

وأعاد الناطق إلى الأذهان أن مسابقات "ألعاب الجيش – 2021" اختتمت في 4 سبتمبر الجاري بإجراء الدور النهائي لسباق "بياتلون الدبابات، حيث تأهلت له منتخبات كل من روسيا والصين وكازاخستان وأذربيجان.

وقال إن الفريق الروسي فاز بـ30 مسابقة لألعاب الجيش - 2021".

المصدر: تاس