بوتين يتحدث عن الأجسام المضادة في جسده بعد التطعيم

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقاء مع محافظ مقاطعة تفير إيغور رودينيا، إن مستوى الأجسام المضادة لديه بعد التطعيم بلقاح مضاد لفيروس كورونا، لا يزال في حدود جيدة.

وخلال اللقاء، سرد محافظ المنطقة على رئيس الدولة، سير عملية تطعيم السكان في المقاطعة. وذكر المحافظ، أنه تم تطعيم العاملين في إدارة المقاطعة للمرة الثانية.

ومن جانبه أضاف الرئيس بوتين: "أحافظ على كل هذه المؤشرات بشكل جيد".

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تم تطعيم الرئيس بوتين في 23 مارس بالمكون الأول من اللقاح. ولم تترافق عملية تطعيمه بأية تغطية إعلامية.

وبعد ذلك بفترة، أعلن الرئيس أن نسبه الأجسام المضادة لديه جيدة.

المصدر: نوفوستي