روسيا.. 797 وفاة و19286 إصابة جديدة بكورونا

سجلت روسيا اليوم الأحد 797 حالة وفاة و 19286 إصابة بفيروس كورونلا خلال الـ24 ساعة الماضية، بعدما كانت حصيلة أمس 799 وفاة و19492 إصابة.

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وبلغ إجمالي الحالات المسجلة حتى الآن في البلاد 6 ملايين و882827، منها 181637 حالة وفاة، حسبما أفاد مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا.

وأضاف المركز أن 16804 أشخاص تماثلوا للشفاء من كوفيد-19 خلال اليوم الماضي، ما رفع مجموع المتعافين إلى 6 ملايين و148250.

وشهدت العاصمة موسكو تراجعا في عدد الإصابات الجديدة لليوم الثالث على التوالي، ليصل إلى 1444 حالة اليوم الأحد، مع 52 وفاة جديدة مقابل 55 أمس.

وبخلاف العاصمة، واصل مؤشر الإصابات اليومية في مقاطعة موسكو ارتفاعه بشكل طفيف لليوم الثالث أيضا، حيث تم تسجيل 914 إصابة جديدة، إضافة إلى 19 حالة وفاة مقابل 20 أمس.

وفي مدينة بطرسبورغ انخفض عدد الإصابات الجديدة من 1406 أمس إلى 1388 اليوم، فيما زاد عدد الوفيات بواقع حالتين ليبلغ 38 حالة.

المصدر: RT