بوتين يوافق على فكرة إنشاء متحف في بيسلان

وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال استقباله للقائم بأعمال رئيس جمهورية أوسيتيا الشمالية سيرغي مينيالو، على فكرة إنشاء متحف في مدينة بيسلان.

وأشار الرئيس بوتين، إلى أن هذه كانت قصة مأساوية في تاريخ البلاد، وتتطلب الاهتمام والمشاركة بشكل خاص.

ووافق بوتين على إعطاء التعليمات للجهات ذات العلاقة، لتوفير التمويل على سبيل الأولوية.

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من جانبه، أبلغ مينيايلو، رئيس الدولة بأنه سيتم في هذا العام، تحديد المعايير الأساسية للمعبد، وسيتم بناء المبنى في العام المقبل، وسيكون هناك متحف. وأشار أيضا إلى أنه، لم يتم بعد تمويل كل الفعاليات الـ 40 المخطط لها في برنامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية في بيسلان. وقال: "لذلك أطلب منكم إعطاء التعليمات في هذا الشأن على سبيل الأولوية وبالكامل. الحجم الكامل يبلغ حوالي 800 مليون، وهو مقرر حتى عام 2025. المشروع الأول، يتضمن المتحف والمعبد. أما الباقي فسنقوم بتشييده في حال أوعزتم بذلك".

أجاب الرئيس بوتين: "بالطبع. هذه هي القصة المأساوية في حياة بلدنا، وفي التاريخ الحديث، وهي تتطلب دائما اهتماما ومشاركة خاصة. لذلك، سيتم الإيعاز بذلك بالتأكيد".

ووقع الهجوم الإرهابي على مدرسة بيسلان صباح يوم 1 سبتمبر 2004 وأودى بحياة 334 شخصا بينهم 318 رهينة من ضمنهم 186 طفلا.

المصدر: نوفوستي