رئيس كوبا يشكر بوتين على مساعدات روسيا الإنسانية

أعرب الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، في حديث هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، عن امتنانه للمساعدات الإنسانية التي قدمتها روسيا لبلاده.

وجاء في بيان للكرملين، اليوم الأربعاء، أن "ميغيل دياز كانيل، نيابة عن جميع مواطني الجمهورية، أعرب عن امتنانه للمساعدات الإنسانية التي تقدمها روسيا، بما في ذلك الغذاء والأدوية والإمدادات الطبية والمعدات".

وفي نهاية شهر يوليو، أرسلت وزارة الدفاع الروسية طائرتين إلى كوبا بهما أكثر من 88 طنا من المساعدات الإنسانية.

المصدر: RT