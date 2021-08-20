روسيا.. الإصابات اليومية بكورونا تحت الـ21 ألفا وتراجع طفيف مستمر في الوفيات

سجلت السلطات الصحية الروسية خلال اليوم الأخير أقل من 21 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تراجعت حصيلة الوفيات الجديدة جراء الوباء إلى ما تحت عتبة الـ790 حالة.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الجمعة أنها رصدت خلال الساعات الـ24 الماضية 20992 إصابة جديدة بالعدوى، مقابل 21058 إصابة أمس.

ويعود أكبر عدد من الإصابات إلى العاصمة موسكو (1925 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (1691 حالة).

وشهدت حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا في البلاد ارتفاعا طفيفا لليوم السادس على التوالي، بتسجيل 785 حالة وفاة خلال آخر 24 ساعة، مقابل 791 وفاة في اليوم السابق.

وتماثل 20351 مريضا للشفاء من كورونا في روسيا منذ أمس.

وسجلت في البلاد إجمالا منذ بداية الجائحة ستة ملايين و705523 إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي، منها 174485 حالة وفاة وخمسة ملايين و983405 حالات شفاء.

وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 174.1 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19"، 494 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.

المصدر: RT