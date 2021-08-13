زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب كوزباس بسيبيريا

قال موقع الخدمة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، إن قوة الزلزال الذي وقع الليلة الماضية في منطقة كوزباس، بلغت 5.4 درجة.

وأضافت الخدمة الجيوفيزيائية الروسية، أن مركز الزلزال كان بالقرب من قرية بولشايا تالدا في منطقة بروكوبيفسكي في مقاطعة كيميروفو، وبلغت قوة الزلزال 5.4 درجة.

ووفقا لمركز المراقبة الميدانية لمجمع الإسكان والمرافق والطرق في كوزباس، لم تقع إصابات أو دمار نتيجة هذه الهزات الأرضية.

وأشارت شركة توليد الطاقة الكهرومائية في سيبيريا، إلى أن كافة منشآت محطة " بيلوفسكايا"، القريبة من مركز الزلزال، تعمل بشكل طبيعي.

في وقت سابق، نقلت الأنباء عن هيئة المسح الجيوفيزيائي الأمريكي (USGS)، أنه تم تسجيل هزات أرضية بقوة 5.0 درجات بالقرب من مدينة كيميروفو في مقاطعة كيميروفو في سيبيريا.

وذكرت الهيئة، أن هذا الزلزال وقع في الساعة 20.41 بالتوقيت العالمي (23.41 بتوقيت موسكو)، وكان مركزه على بعد 125 كيلومترا شمال غرب كيميروفو، وعلى بعد 36 كيلومترا من قرية إنسكوي، و 42 كيلومترا من مدينة كيسيليفسك، وبؤرته على عمق 14.8 كيلومترا.

المصدر: نوفوستي