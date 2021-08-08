مصادر: حليفة مقربة من نافالني تغادر روسيا في مخالفة لحكم قضائي

أكدت مصادر مطلعة أن لوبوف سوبول، الحليفة المقربة من الناشط الروسي المعارض المسجون أليكسي نافالني، غادرت البلاد، في مخالفة لحكم قضائي صدر بحقها مؤخرا.

وقال مصدر في أجهزة إنفاذ القانون لـRT اليوم الأحد أن سوبول، وهي المحامية السابقة لـ"صندوق محاربة الفساد" الذي أسسه نافالني (وتم تصنيف هذه المؤسسة كوكيل أجنبي في البلاد)، غادرت مطار فنوكوفو في ضواحي موسكو مساء أمس متوجهة إلى اسطنبول.

وأكدت قناة REN TV الروسية صحة هذه الأنباء.

ولم تصدر سوبول أي تعليقات على الموضوع حتى الآن.

ويأتي ذلك بعد خمسة أيام من إصدار محكمة روسية حكما بتقييد حرية سوبول لمدة 1.5 عام، بتهمة التحريض على مخالفة القواعد الصحية من خلال الدعوة إلى تنظيم مظاهرة غير مرخص بها.

ويقضي هذا الحكم بمنع سوبول من مغادرة مقر إقامتها خلال فترة بين الساعة العاشرة مساء والسادسة صباحا وحظر مشاركتها في تجمعات سياسية، بالإضافة إلى إلزامها بالحضور إلى مركز الشرطة أربع مرات شهريا.

وأوضح المحامي دينيس نيكيتين أن سوبول بمغادرتها البلاد خالفت هذا الحكم وقد تواجه السجن في حال عودتها إلى الوطن.

المصدر: RT + REN TV