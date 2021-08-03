روسيا تعلن طرد دبلوماسي إستوني ردا على خطوة مماثلة

أعلنت الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء قرارها ترحيل دبلوماسي من السفارة الإستونية في موسكو، موضحة أن عليه المغادرة في غضون أسبوع.

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جاء ذلك بعد أن استدعت الخارجية الإستونية سفير روسيا في تالين لتسليمه مذكرة حول إعلان أحد الدبلوماسيين الروس شخصية غير مرغوب فيها، وذلك ردا على احتجاز وطرد القنصل الإستوني في بطرسبورغ مارت لاتي.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها: "في هذا الخصوص، تم استدعاء سفير إستونيا لدى روسيا مارغوس لايدري إلى وزارة الخارجية الروسية، حيث تم التعبير له عن احتجاج شديد إليه ومنا تم تسليمه مذكرة تشير إلى أنه على أساس مبدأ المعاملة بالمثل تم إعلان موظف بالبعثة الدبلوماسية الإستونية في موسكو شخصا غير مرغوب فيه على أن يغادرة روسيا في غضون أسبوع".

ودعت الخارجية الروسية "الشركاء الإستونيين" إلى "التوقف وعدم المضي في تعقيد الوضع المتوتر أصلا إلى أقصى حد بسبب تصرفاتهم".

وأضاف البيان: "بخلاف ذلك، سيصدر عن روسيا رد حاسم جديد، في هذه الحالة سيتحمل الجانب الإستوني المسؤولية الكاملة عن تدهور العلاقات الثنائية بين البلدين".

المصدر: "نوفوستي"