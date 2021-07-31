الجيش الروسي: سقوط طائرة "سو-35 إس" في بحر أوخوتسك بعد تعطل أحد محركيها ونجاة الطيار

أعلنت المنطقة العسكرية الشرقية في الجيش الروسي أن طائرة من طراز "سو-35 إس" سقطت في بحر أوخوتسك شرقي روسيا بعد تعطل أحد محركيها، مشيرة إلى أن طيارها نجا من الحادث.

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وأشار المكتب الإعلامي للدائرة في بيان إلى أن الحادث وقع أثناء قيام الطائرة بطلعات تدريبية مخطط لها. وتابع البيان: "وفقا للمعلومات الأولية فقط سقطت الطائرة في مياه بحر أوخوتسك"، مضيفا أن طيارها قفز بالمظلة وتم العثور عليه من قبل فريق بحث ونقل إلى القاعدة، ولا شي يهدد حالته الصحية.

وأضافت قيادة المنطقة أن لجنة مخصصة تابعة لها باشرت التحقيق في ملابسات الحادث.

و"سو-35 إس" مقاتلة متعددة المهام من الجيل 4++ وتم تصميمها من قبل مؤسسة "سوخوي" على أساس مقاتلتي "سو-27" و"سو-30"، لكنها تعتبر نوعا محسنا بشكل مبدئي من مقاتلات هذه الطبقة وتضم عناصر خاصة بمقاتلات من الجيل الخامس.

وفي مقدور مقاتلة "سو-35 إس" ذات القدرة الفائقة على المناورة أن تحلق بسرعة تصل 2,5 ألف كم في الساعة، أما مداها فيصل 3,4 ألف كم. والمقاتلة مسلحة بمدفع عيار 30 مم، بالإضافة إلى تزويدها بـ 12 مسندا لتعليق قنابل وصواريخ.

المصدر: "تاس"