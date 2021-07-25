عرض عسكري للأسطول البحري الروسي بمناسبة ذكرى تأسيسه

يحضر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، في العرض العسكري للقوات البحرية الروسية، الذي سيقام بمدينة بطرسبورغ بمناسبة الذكرى 325 لتأسيس الأسطول البحري الروسي.

ووفقا لمرسوم صادر عن الرئيس الروسي، سيتم افتتاح العرض بطلقات مدفعية.

وستشارك في العرض 54 سفينة حربية، بينها ثلاث فرقاطات من الهند وإيران وباكستان، و48 طائرة وأكثر من 4 آلاف عسكري.

وسيشمل العرض العسكري قسمين، في نهر النيفا، وفي مدينة كرونشتاد.

وإلى جانب العرض العسكري الذي ستشارك فيه سفن مزودة بالصواريخ، وكاسحات الألغام، وقوارب الحدود، والقوارب المضادة للتخريب، وغواصات، وفرقاطات، سيتم تنظيم عرض جوي تشارك فيه طائرات نقل عسكرية، وطائرات مضادة للغواصات من طراز "Il-38N"، وطائرات من طراز "Tu-142M3"، ومقاتلات "Su-27"، و"Su-30"، و"Su-33" و"MiG-29".

المصدر: نوفوستي