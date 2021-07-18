 
مباشر

خبير: مناعة القطيع ضد كورونا في روسيا بلغت 60%

أخبار روسيا

خبير: مناعة القطيع ضد كورونا في روسيا بلغت 60%
YouTube
أريغ توتوليان، مدير معهد الأبحاث في علم الأوبئة وعلم الأحياء المجهرية في بطرسبورغ
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/quvy

أعلن أريغ توتوليان مدير معهد بحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة في بطرسبورغ، أن مناعة القطيع ضد مرض "كوفيد-19" في روسيا لامست الـ60%.

إقرأ المزيد
وزير روسي يحدد شرطا للتغلب على فيروس كورونا في البلاد
وزير روسي يحدد شرطا للتغلب على فيروس كورونا في البلاد

وفي تصريحات متلفزة حول النتائج الأولية لدراسة مناعة القطيع ضد كورونا في روسيا، قال: "لقد بلغنا نحو 60% عبر البلاد. وهذا عموما ليس المستوى الذي يمكننا معه تنفس الصعداء، لكنه مستوى يسمح بالسيطرة على الوباء، فيما القضاء التام عليه يتطلب تحقيق مناعة عامة تصل إلى 90%".

 

المصدر: "نوفوستي"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

خطاب القسم.. الرئيس بشار الأسد يحدد توجهات سوريا للسنوات السبع القادمة