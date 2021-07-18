خبير: مناعة القطيع ضد كورونا في روسيا بلغت 60%

أعلن أريغ توتوليان مدير معهد بحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة في بطرسبورغ، أن مناعة القطيع ضد مرض "كوفيد-19" في روسيا لامست الـ60%.

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وفي تصريحات متلفزة حول النتائج الأولية لدراسة مناعة القطيع ضد كورونا في روسيا، قال: "لقد بلغنا نحو 60% عبر البلاد. وهذا عموما ليس المستوى الذي يمكننا معه تنفس الصعداء، لكنه مستوى يسمح بالسيطرة على الوباء، فيما القضاء التام عليه يتطلب تحقيق مناعة عامة تصل إلى 90%".

المصدر: "نوفوستي"