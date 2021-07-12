دبلوماسي أمريكي يسرق إشارة ضوئية من سكة حديد في روسيا (فيديو)

تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يظهر لحظة قيام دبلوماسي أمريكي بسرقة إشارة ضوئية من سكة حديد في روسيا.

وبثت قناة "إن تي في" التلفزيونية الروسية اليوم الاثنين لقطات تظهر رجلا ينتزع الإشارة عن مسندها ويرميها قرب السكة أولا، ثم يرفعها ويأخذها معه متوجها إلى غابة مجاورة.

وكشفت وسائل إعلام أن الرجل هو الدبلوماسي الأمريكي باركر ويلسون.

وفي وقت سابق قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الحادث وقع في إحدى محطات سكك الحديد في مقاطعة تفير (وسط الجزء الأوروبي من روسيا)، حيث أخبرت الشرطة، استنادا إلى تسجيلات كاميرات مراقبة بأن رجلا سحب الإشارة ووضعها في صندوق سيارة تحمل لوحات دبلوماسية.

وفي اليوم نفسه قامت الشرطة بتوقيف السيارة التي كان يقودها أحد موظفي السفارة الأمريكية.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن تصرفات الدبلوماسي عرضت حياة ركاب القطارات وصحتهم للخطر.

وفي وقت لاحق أرسلت السفارة موظفها إلى الولايات المتحدة، دون أن ترفع عنه الحصانة الدبلوماسية.

المصدر: "نوفوستي"