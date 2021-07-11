تسجيل أكثر من 550 حريق غابات في روسيا

أعلن أوليغ فورونوف، نائب مدير الدائرة الرئيسية للمركز الوطني لإدارة الأزمات التابع لوزارة الطوارئ الروسية، اليوم الأحد، أنه تم في روسيا حاليا تسجيل أكثر من 550 حريق غابات.

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وقال: "حتى اليوم تم إدخال النظام الخاص لإطفاء الحرائق في 37 منطقة روسية بأكملها، وفي 19 منطقة جزئيا. وحتى هذه اللحظة سجل في روسيا أكثر من 550 حريق غابات. ووفقا لنتائج المراقبة من الفضاء تم تحديد أكثر من 1600 نقطة حرارية".

وأضاف أن الدائرة تمكنت منذ بداية حلول فترة خطر اندلاع حرائق الغابات، وبفضل الاستجابة السريعة للحرائق الطبيعية، تمكنت من القضاء على خطر انتشار الحرائق في التجمعات السكنية في مناطق بأودمورتيا، وخاكاسيا، وإقليم كراسنودار، ومقاطعات فورونيج ونيجني نوفغورود وسامارا. وشدد على أن "أكبر عدد من البؤر الساخنة تقع في الوقت الراهن في إقليم الشرق الأقصى الروسي، كما لا يزال الوضع صعبا في ياقوتيا وماغادان وتشيليابينسك".

في المجموع يشارك في عمليات إطفاء حرائق الغابات في روسيا أكثر من 7900 شخص، و8 طائرات من طراز "إيل-76"، وطائرتان من طراز "بي-200"، و5 مروحيات من طراز "مي-8".

المصدر: تاس