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حرائق الغابات تلتهم عشرات المنازل وتشرد المئات في مقاطعة روسية (فيديو)

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حرائق الغابات تلتهم عشرات المنازل وتشرد المئات في مقاطعة روسية (فيديو)
Sputnik
مقاطعة تشيليابينسك، روسيا، 9 يوليو 2021
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أفاد المكتب الصحفي لدائرة الطوارئ في مقاطعة تشيليابينسك الروسية، بأن حرائق الغابات في المقاطعة دمرت 71 مبنى، بينها المساكن والمنازل الصيفية.

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وقال المكتب: "لسوء الحظ دمرت الحرائق 71 مبنى. ولم يتضرر أحد"، مضيفا أن 179 شخصا، بينهم 128 طفلا، متواجدون حاليا في نقاط الإقامة المؤقتة.

ويشارك في عملية إطفاء الحرائق في المقاطعة أكثر من 600 شخص و142 وحدة من المعدات الخاصة و3 طائرات و4 قطارات.

وكانت وسائل إعلام تفيد سابقا بأن مساحة حرائق الغابات في 3 مناطق بمقاطعة تشيليابينسك تبلغ نحو 14 ألف هكتار. وتواجه عملية إطفاء هذه الحرائق صعوبة بسبب الرياح القوية.

المصدر: نوفوستي

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