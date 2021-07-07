العثور على جثث 19 من ركاب الطارة الروسية المنكوبة في كامتشاتكا

ذكرت وزارة الطوارئ الروسية أن فرق الإنقاذ عثرت حتى الآن على جثث 19 شخصا في موقع تحطم الطائرة "أن – 26" في كامتشاتكا.

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وقال مصدر في المكتب الصحفي للوزارة بهذا الشأن: "خلال عملية البحث قبالة سواحل كامتشاتكا، تم العثور على بقايا عشر جثث أخرى للضحايا"، إضافة إلى 9 جثث كان أعلن عنها في وقت سابق، مشيرا إلى أن العمل يتواصل في موقع تحطم الطائرة.

وكانت الطائرة المتوجهة من بتروبافلوفسك كامتشاتسكي إلى بلدة بالانا اختفت يوم الثلاثاء على بعد تسعة كيلومترات محطتها الأخيرة. وكان على متن الطائرة 28 شخصا، منهم ستة من أفراد الطاقم و22 راكبا، بينهم طفل، لقوا حتفهم جميعا حسب البيانات المتوفرة.

ويبحث التحقيق في ثلاث روايات تتمثل في الظروف الجوية غير المواتية والعطل الفني، أو الخطأ البشري في قيادة الطائرة، وفتحت قضية جنائية بالخصوص، فيما أعلنت المنطقة الحداد على أرواح الضحايا لمدة 3 أيام.

هذا، وأفيد بان أقارب الضحايا سيحصلون على مليوني روبل من مدفوعات التأمين، وهي تعادل ما يزيد عن 27 ألف دولار، ومليون روبل ستدفعها شركة الطيران إضافة إلى 500 ألف روبل أخرى من السلطات.

المصدر: نوفوستي