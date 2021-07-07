الكارثة الجوية في كامتشاتكا.. الضحايا والمناورة الثانية

صرح يفغيني ليسينكوف، قائد فريق الطيران بشركة كامتشاتكا للطيران بأن طاقم طائرة الركاب "أن – 26" التي تحطمت قام بهبوط عادي، ولم تكن هناك مناورة ثانية.

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وقال المسؤول في شركة الطيران المحلية: "بدأوا في الهبوط في وضع طبيعي، ولم يبلغ المرشد الجوي عن أي معلومات بشأن دورة ثانية. لم تكن هناك مناورة هبوط ثانية".

وأكد ليسينكوف عدم وجود شكاوى حول الطائرة التي قال إنها كانت تجهز بانتظام بالمعدات الضرورية، مشيرا إلى أنه "من السابق لأوانه الحديث عن أسباب تحطم الطائرة، وسيتم تحديدها بنتيجة عمل اللجنة".

وترى إحدى الروايات أن سبب الكارثة الجوية قد يكون خطأ في قيادة الطائرة بسبب ضعف الرؤية، وقد رفعت دعوى جنائية بشأن مخالفة قواعد السلامة وتشغيل النقل الجوي.

إلى ذلك، عثر رجال الإنقاذ على جثث تسعة من ضحايا الطائرة "ان – 26" التي تحطمت في كامتشاتكا.

وقال مصدر في خدمات الطوارئ: "عثر حتى الآن على جثث تسعة قتلى خلال عمليات البحث"، لافتا إلى أن تحديد هوية الضحايا قد يحتاج على عمليات فحص جيني.

المصدر: تاس