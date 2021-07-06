الصورة الأولى لموقع تحطم طائرة "أن – 26" في كامتشاتكا

نشرت وسائل إعلام روسية اول صورة تظهر فيها التلة التي اصطدمت بها الطائرة المنكوبة قبل تحطمها.

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وكانت الطائرة قد اصطدت بتلة على ارتفاع 230 مترا، وتظهر في الصورة بقعة سوداء ناجمة عن الاصطدام.

وذكرت خدمات الطوارئ أن الاصطدام شطر الطائرة إلى قسمين وأدى على اندلاع حريق، ولم تكن هناك أي فرصة للنجاة.

وتدرس لجنة التحقيقات الروسية عدة روايات للكارثة الجوية، منها سوء الأحول الجوية أو الأعطال الفنية أو الخطأ البشري.

المصدر: وسائل إعلام روسية