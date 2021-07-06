 
مباشر

الصورة الأولى لموقع تحطم طائرة "أن – 26" في كامتشاتكا

أخبار روسيا

الصورة الأولى لموقع تحطم طائرة
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qrqw

نشرت وسائل إعلام روسية اول صورة تظهر فيها التلة التي اصطدمت بها الطائرة المنكوبة قبل تحطمها.

إقرأ المزيد
العثورعلى حطام طائرة النقل الروسية
العثورعلى حطام طائرة النقل الروسية "أن – 26" ولا ناجين من الكارثة الجوية

وكانت الطائرة قد اصطدت بتلة على ارتفاع 230 مترا، وتظهر في الصورة بقعة سوداء ناجمة عن الاصطدام.

وذكرت خدمات الطوارئ أن الاصطدام شطر الطائرة إلى قسمين وأدى على اندلاع حريق، ولم تكن هناك أي فرصة للنجاة.

الصورة الأولى لموقع تحطم طائرة

وتدرس لجنة التحقيقات الروسية عدة روايات للكارثة الجوية، منها سوء الأحول الجوية أو الأعطال الفنية أو الخطأ البشري.

المصدر: وسائل إعلام روسية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا