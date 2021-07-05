شوارع سوتشي تتحول إلى أنهار جارفة

غمرت الفيضانات شوارع منتجع سوتشي إثر الأمطار الغزيرة التي ضربت المنطقة منذ أمس الأحد ولا تزال مستمرة.

من جانبها دعت السلطات المحلية، السكان إلى الاستعداد لحدوث إخلاء محتمل بسبب ارتفاع المياه إلى مستوى حرج في نهري خوروتا وماتسيستا.

وفي سوتشي، تم إطلاق صفارات الإنذار، لتنبيه السكان بشأن الفيضانات المحتملة، وتقف فرق الإنقاذ على أهبة الاستعداد للقيام بواجبها.

وتعرضت المنطقة يوم أمس، لإعصار وعواصف مطرية، ونجم عن ذلك وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين.

المصدر: نوفوستي