الدفاع الروسية: وصول طائرة تقل 23 طفلا أعيدوا من مخيمات سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية هبوط طائرة تابعة لها في مطار تشكالوفسكي بضواحي موسكو، تقل على متنها 23 طفلا روسيا أعيدوا من المخيمات السورية إلى روسيا.

وأعلن في وقت سابق اليوم أن وفدا روسيا وصل إلى مقر دائرة العلاقات الخارجية في "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" بالقامشلي، لتسلم مجموعة من الأطفال الروس الأيتام كانوا في مخيم روج.

وقالت رئيسة الوفد الروسي لاريسا نيقولايفا مساعدة مفوضة حقوق الطفل لدى الرئاسة الروسية عقب الاجتماع مع المسؤولين الأكراد: "نشكر الإدارة الذاتية وكل المساهمين في تسهيل عملية تسليم الأطفال ونحن مستمرون بالعمل مع هذه الإدارة حتى تسلم آخر طفل روسي في المنطقة".

من جانبها، عبرت نائبة الرئاسة المشتركة للإدارة عبير أيليا عن شكرها لروسيا على تسلمها 20 طفلا وطفلة وتحملها مسؤوليتها الإنسانية تجاه هؤلاء الأطفال، مشيرة إلى أنه "تم تسليم 205 أطفال حتى اليوم على عدة دفعات لمكتب مفوضة حقوق الطفل الروسية".

يذكر أنه "تم توقيع وثيقة التسليم من قبل الطرفين، والتي تؤكد أن الأطفال بحالة صحية وجسدية جيدة، ولم يتعرضوا لأي نوع من الضغط المعنوي أو البدني أثناء تواجدهم في مناطق الإدارة الذاتية".

المصدر: RT