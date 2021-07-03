روسيا تتسلم من السلطات الكردية بشمال سوريا مجموعة من الأطفال اليتامي الروس

وصل وفد روسي اليوم السبت إلى مقر دائرة العلاقات الخارجية في "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" بالقامشلي، لتسلم مجموعة من الأطفال الروس اليتامى كانوا متواجدين في مخيم روج.

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وقالت رئيسة الوفد الروسي لاريسا نيكولايفنا مساعدة مفوضة حقوق الطفل لدى الرئاسة الروسية، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع مع المسؤولين الأكراد: "نشكر الإدارة الذاتية وكل المساهمين في تسهيل عملية تسليم الأطفال ونحن مستمرون بالعمل مع الإدارة حتى تسلم آخر طفل روسي موجود في المنطقة".

من جانبها، عبرت نائبة الرئاسة المشتركة للدائرة عبير أيليا عن شكرها لروسيا لقيامها بتسلم 20 طفلا وطفلة وتحملها مسؤوليتها الإنسانية تجاه هؤلاء الأطفال اليتامى، مشيرة إلى أنه تم تسليم 205 أطفال إلى تاريخ اليوم على عدة دفعات لمكتب مفوضة حقوق الطفل الروسية.

يذكر أنه تم توقيع وثيقة التسليم من قبل الطرفين والتي تؤكد أن الأطفال بحالة صحية وجسدية جيدة، ولم يتعرضوا لأي نوع من الضغط المعنوي أو البدني أثناء تواجدهم في مناطق "الإدارة الذاتية".

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وأشارت أيليا إلى أنه خلال اجتماع افتراضي عقد مطلع الشهر الماضي بين وفد من "الإدارة الذاتية" وممثلين من الوزرات الخارجية أغلبهم من الدول الأوروبية والخارجية الأمريكية والكندية، طالب الجانب الكردي المجتمع الدولي بالنظر إلى هذا الملف الإنساني وتحمل مسؤولياتهم تجاه هؤلاء الأطفال واستعادة مواطنيهم إلى دولهم الأصلية.

وأضافت: "بالنسبة للدول التي لا تتعاون معنا في هذا الملف، فعليهم تقديم الدعم للإدارة الذاتية لتحسن وضع المخيمات والمعتقلات وبصورة خاصة الأطفال والنساء في مخيمي روج والهول ودعم الإدارة في موضوع المحكمة وتعويض المتضررين".

المصدر: موقع kar-derve.com