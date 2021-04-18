أطفال "داعش" يعودون إلى روسيا

رافقت عدسة آر تي 34 طفلا روسيا من ذوي عائلات "داعش" في مطار القامشلي الدولي، حيث استلمتهم مفوضة الرئيس الروسي لحقوق الطفل آنا كوزنتسوفا من الادارة الذاتية في مدينة القامشلي.

وغادر الأطفال سوريا على متن طائرة روسية إلى الوطن بعد سنوات طويلة هناك.

وكانت دائرة العلاقات الخارجية لـ"الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" أفادت في موقعها الرسمي على "فيسبوك" بأنه "وصل اليوم الأحد 18 أبريل 2021، وفد روسي رسمي من مفوضية حقوق الطفل لرئيس روسيا الاتحادية، برئاسة السيدة آنا كوزنتسوفا، رئيسة المفوضية، إلى مقر دائرة العلاقات الخارجية في قامشلو، وذلك لتسلم الأطفال الروس اليتامى من عوائل تنظيم داعش الإرهابي".

المصدر: RT