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 الأمن الروسي: مقتل 5 إرهابيين في ضواحي نالتشيك

أخبار روسيا

 الأمن الروسي: مقتل 5 إرهابيين في ضواحي نالتشيك
Sputnik
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قالت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في روسيا، إن رجال الأمن تمكنوا من القضاء على 5 إرهابيين في عاصمة جمهورية قباردينو بلقاريا، في شمال القوقاز بجنوب البلاد.

وذكرت اللجنة، أن تصفية الإرهابيين تمت في إطار تنفيذ عملية مكافحة إرهاب قرب مدينة نالتشيك، ولم تقع أية خسائر أو إصابات بين رجال الأمن والسكان المدنيين.

ونوهت اللجنة، بأن هذه المجموعة الإجرامية، كانت تخطط لتنفيذ جرائم إرهابية في المنطقة.

المصدر: نوفوستي

 

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