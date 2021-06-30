بالتزامن مع كلمة الرئيس.. هجوم سيبراني على أنظمة الاتصال الخاصة بالخط المباشر مع بوتين

أعلن منظمو حوار الخط المباشر المتلفز السنوي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أنظمة الاتصال الخاصة بهذا الحوار تتعرض حاليا لهجوم سيبراني مكثف.

وقالت مذيعة الخط المباشر أثناء الحوار مع بوتين اليوم الأربعاء: "تسلمنا معلومات مفادها أن أنظمتها الرقمية تتعرض في هذه الأثناء لمحاولات تنفيذ هجومات مكثفة من نوع DDoS (هجمات الحرمان من الخدمات)".

ورد بوتين على ذلك بالقول: "حقا؟ ليست مزحة؟".

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف لوكالة "نوفوستي" صحة هذه الأنباء، مشيرا إلى أن مصدر الهجمات السيبرانية هذه لم يحدد بعد.

المصدر: RT