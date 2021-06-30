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بوتين: ربما كشفت سرا عسكريا!

أخبار روسيا

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كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تفاصيل جديدة عن حادثة خرق المدمرة Defender البريطانية الحدود البحرية لروسيا قبالة سواحل القرم مؤخرا.

ووصف بوتين خلال حوار "الخط المباشر" اليوم الأربعاء حادثة Defender بأنها "استفزاز واضح متكامل دبره ليس البريطانيون فحسب بل والأمريكيون أيضا".

وأوضح أن طائرة استطلاع استراتيجية أمريكية أقلعت في ساعة مبكرة من ذلك اليوم من إحدى قواعد حلف الناتو في اليونان، مشيرا إلى أن مهمة تلك الطائرة جاءت بهدف كشف كيفية رد القوات الروسية على خرق حدود الدولة من قبل المدمرة البريطانية ورصد مواقع انتشار الدفاعات الجوية الروسية في القرم.

وأكد بوتين أن الجانب الروسي واكب منذ البداية طلعة تلك الطائرة، قائلا: "تابعنا ذلك وكنا على دراية تامة بشأنه، ولذلك قدمنا المعلومات التي اعتبرناها مناسبة. ربما كشفت سرا؟ فليعذرني العسكريون".

المصدر: RT

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