لأول مرة.. أكثر من 100 وفاة جراء كورونا في موسكو خلال 24 ساعة

تخطت حصيلة الوفيات اليومية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في العاصمة الروسية لأول مرة عتبة الـ100، بخامس قفزة غير مسبوقة منذ بداية الشهر الجاري.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم السبت عن رصدها 114 وفاة جديدة جراء العدوى خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يحطم الرقم القياسي السابق (98 حالة وفاة خلال 24 ساعة) الذي يعود إلى يوم 25 يونيو.

وسجلت في العاصمة الروسية خلال اليوم الأخير 6723 إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا (مقابل 8457 إصابة أمس)، فيما تماثل 4018 مريضا للشفاء.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في موسكو منذ بداية الجائحة مليون و338937 إصابة مؤكدة، منها 22086 حالة وفاة، ومليون و143858 حالة شفاء.

وأصبحت موسكو مؤخرا أول إقليم روسي يقرر فرض التطعيم الإلزامي ضد كورونا للعاملين في قطاع الخدمات الاجتماعية.

المصدر: RT