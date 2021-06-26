موسكو.. 96 وفاة جراء كورونا خلال 24 ساعة والإصابات فوق الـ8 آلاف

لا تزال العاصمة الروسية موسكو أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا المستجد في أراضي البلاد، برصد قرابة 100 وفاة وأكثر من 8.4 ألف إصابة بالوباء هناك خلال اليوم الأخير.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم السبت عن رصد 96 وفاة جديدة ناجمة عن العدوى خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 98 وفاة أمس (ما كان أكبر حصيلة في المدينة منذ بداية الجائحة).

ورصدت السلطات الصحية في موسكو خلال اليوم الأخير 8457 إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19"، فيما تماثل 4260 مريضا للشفاء.

وسجلت في موسكو إجمالا منذ بداية الجائحة مليون و332214 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 21972 حالة وفاة، ومليون و139840 حالة شفاء.

وأصبحت موسكو مؤخرا أول إقليم روسي قرر فرض التطعيم الإلزامي ضد كورونا للعاملين في مجال الخدمات الاجتماعية.

المصدر: RT