عمدة موسكو: العاصمة تواجه جائحة كورونا من جديد

أعلن عمدة العاصمة الروسية، سيرغي سوبيانين، أن موسكو تعيش جائحة كورونا من جديد، مضيفا أنها مستعرة في المدينة.

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وقال سوبيانين في حديث بقناة "روسيا-1"، اليوم السبت: "إن الوضع يشير إلى أننا نعيش في حقيقة الأمر الجائحة من جديد، والجائحة في حقيقة الأمر مستعرة في موسكو".

وعبر عن اعتقاده بإنه كان بإمكان موسكو التغلب على الجائحة لو لم تظهر هناك سلالة جديدة للفيروس.

وأوضح: "لقد تغلبنا على صيغة "أوهان" لفيروس كورونا، ولا يتجاوز عدد المصابين بها 5%. ولو لم تكن هناك طفرة جديدة لكان من الممكن أن نخرج من الجائحة ولا نشهد مثل هذه القضايا ولانخفض عدد الإصابات إلى الصفر".

ودقق أن 60% من سكان موسكو أما تم شفاؤهم بعد الإصابة بسلالة أوهان، أو تم تلقيهم اللقاح ضدها.

وشدد سوبيانين على أن وقف تفشي الوباء بموسكو يتطلب إجراء حملة التلقيح السريع أو إغلاق المدينة.

وتابع: "لوقف الوباء من الضروري عمل شيء واحد، وهو حملة التلقيح السريعة. ولم يخترع أحد أي شيء آخر. طبعا من الضروري مراعاة المتطلبات الصحية، وطبعا من الضروري مراعاة نظام ارتداء أقنعة الوجه في وسائل النقل والأماكن العامة وفي المحلات التجارية. لكن يعتبر كل ذلك إجراء مؤقتا. ولحل هذه القضية بشكل جذري يجب تلقيح الناس أو اللجوء للإغلاق الكامل".

المصدر: نوفوستي