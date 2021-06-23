موسكو تسجل زيادة قياسية في عدد الراغبين في التطعيم ضد كورونا

أكدت سلطات موسكو أنها سجلت زيادة غير مسبوقة في عدد الراغبين في التطعيم ضد فيروس كورونا.

وأقر عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، أثناء مشاركته في فعالية اليوم الأربعاء بأن تفشي الفيروس التاجي في العاصمة الروسية بلغ ذروته الآن، مشيرا في الوقت نفسه إلى تفعيل حملة التطعيم ضد العدوى في المدينة.

وأوضح أن نحو 60 ألف شخص سجلوا أنفسهم للتطعيم خلال اليوم السابق، ما يمثل عددا غير مسبوق يتجاوز بأكثر من عشرة أضعاف مؤشرات الفترة السابقة.

وتابع: "هذا الأمر يبعث على الاطمئنان ويعني أن سكان موسكو قد يحصلون في غضون الأشهر القليلة القادمة على الحصانة الراسخة من الجائحة وتطبيع الوضع والعودة إلى الحياة الطبيعية".

وتأتي هذه التصريحات على خلفية ارتفاع وتيرة تفشي كورونا في موسكو بشكل حاد وغير مسبوق في الأيام الأخيرة، حيث تجاوزت حصيلة الإصابات الجديدة مؤخرا مستوى التسعة آلاف حالة.

وأصبحت موسكو أول إقليم روسي فرض التطعيم الإلزامي للموظفين في قطاع الخدمات الاجتماعية، على خلفية القفزة الأخيرة في الإصابات بكورونا.

المصدر: RT