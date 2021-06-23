بوتين يدعو قديروف للمشاركة في انتخابات رئاسة الشيشان لولاية جديدة

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، رئيس الشيشان رمضان قديروف للمشاركة في انتخابات الرئاسة للجمهورية الروسية لولاية جديدة.

وقال بوتين: "بمشاركتك الشخصية، المباشرة، وغير المباشرة أحيانا، أصبحت الشيشان واحدة من أكثر المناطق أمانا في روسيا، وهذا مثالي تماما".

وأكد الرئيس الروسي، على أن "مزايا قديروف ليس فقط في محاربة الإرهابيين، ولكن أيضا في تطوير الاقتصاد الشيشاني وتطوير العاصمة غروزني".

وناشد رمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان الروسية، في فبراير الماضي، المطالبين باستمراره في منصبه ألا ينظموا أي تظاهرات أو حملات تنادي بتمديد رئاسته لولاية جديدة.

وكتب قديروف على مدونته في "إنستغرام": "تصدر بعض المقترحات الداعية إلى تنظيم تظاهرات أو حملات عامة تطالب ببقائي في السلطة. هذا الأمر يسعدني بالطبع، إلا أنني لا أرى أي مسوغ للتظاهر، إذ لم أعرب عن نيتي ترك السلطة من أجل ذلك".

وأكد قديروف أنه "غير متمسك بالسلطة"، معربا عن استعداده "للعمل ولو حتى عاملا عاديا من أجل الحفاظ على السلم الأهلي والاستقرار في الشيشان".

المصدر: "تاس"