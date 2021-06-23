بوتين يحذر من تآكل القانون الدولي ويشدد على أهمية الأمم المتحدة

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أهمية الدور التي تضطلع به الأمم المتحدة كأساس لمنظومة العلاقات الدولية.

وأشار بوتين، في كلمة بعث بها اليوم الأربعاء إلى المشاركين في الدورة التاسعة من مؤتمر موسكو للأمن الدولي، إلى أن "تآكل القانون الدولي يستمر طالما تتصاعد الاضطرابات في العمليات الجيوسياسية".

ولفت الرئيس الروسي إلى مواصلة بعض الأطراف محاولات تمرير مصالحها بالقوة وتعزيز أمنها على حساب أمن الآخرين، معربا عن القلق البالغ أيضا إزاء النزاعات الإقليمية وخطر انتشار أسلحة الدمار الشامل وأنشطة التنظيمات الإجرامية الدولية ومهربي المخدرات ومرتكبي الجرائم السيبرانية، بالإضافة إلى الخطر الخاص الذي لا يزال يشكله الإرهاب الدولي.

وتابع: "أكرر مرة أخرى أن النطاق والطابع الدولي الذي تحمله هذه القضايا تتطلب من كافة الدول توحيد جهودها، وبطبيعة الحال ينبغي أداء هذا العمل الجماعي على أساس القانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة".

وتابع: "أكرر مرة أخرى أن النطاق والطابع الدولي الذي تحمله هذه القضايا تتطلب من كافة الدول توحيد جهودها، وبطبيعة الحال ينبغي أداء هذا العمل الجماعي على أساس القانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة".

وشدد الرئيس الروسي على أن الأمم المتحدة منذ قيامها كانت ولا تزال أساسا لمنظومة العلاقات الدولية، ويكمن هدفها الرئيسي في منع اندلاع حرب عالمية جديدة، مضيفا: "ينبغي أن تكون الأمم المتحدة مظلة لتحديد أي "قواعد لعبة" جديدة، وأي طريق أخرى يهدد بالفوضى وتعذر التنبؤ".

يتبع..