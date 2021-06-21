سجلت السلطات الصحية في روسيا، 17378 إصابة جديدة بفيروس كورونا و440 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلن المركز الروسي لمكافحة الوباء، اليوم الاثنين، أن الإصابات الجديدة توزعت على 84 إقليما، وسجلت العاصمة موسكو أكبر عدد منها، بلغ 7584 مقابل 8305 في اليوم السابق، تلتها المناطق المجاورة لمدينة موسكو حيث بلغ عدد الإصابات فيها 1811 إصابة، ثم مدينة بطرسبورغ التي سجلت 1046 إصابة جديدة بالفيروس.

وارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في روسيا منذ بداية تفشي الوباء إلى 5 ملايين و334204 أشخاص،

وتعافى من الإصابة 4 ملايين و878333 شخصا منهم 8361 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما ارتفع إجمالي عدد الوفيات 129801 حتى الآن.

وسعيا للحد من تفشي الوباء والسيطرة عليه اتخذت السلطات في روسيا عددh من الإجراءات منها فرض إلزامية التطعيم للموظفين في قطاعات الخدمات، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات تحفيزية لمزيد من الإقبال على التطعيم.

المصدر: RT