روسيا.. الكشف عن أسباب الحريق في مستودع المفرقعات بموسكو

أعلن بيوتر بيريوكوف نائب عمدة موسكو أن مستودع المفرقعات الذي نشب فيه حريق ضخم وسط العاصمة اليوم، احتوى على 15 طنا من المفرقعات والألعاب النارية.

وقال: "المستودع كان يحوي كمية ضخمة من المفرقعات، والمحققون يدققون الآن في ملابسات وأسباب الحريق، علما أن المستودع مملوك لرجل أعمال يمتهن تجارة المفرقعات بالجملة".

وأضاف: "أصيب في الحادث 3 من رجال الإطفاء وموظف في المستودع بجروح وحروق متفاوتة، فيما رفض شخصان دخول المستشفى، وأرسل ثالث إلى المركز الصحي بسبب استنشاقه أبخرة الدخان، وهي إصابة غير خطرة".

وأشار إلى أنه "لم تتضرر أي مبان ومنشآت قريبة باستثناء المستودع، وأن المساكن تقع على مسافة بعيدة من مكان الحادث، كما لم يتم قطع الاتصالات الهندسية، وجميع أنظمة دعم الحياة تعمل بشكل منتظم".

من جهتها، ذكرت الخدمة الصحفية لوزارة الطوارئ الروسية أنه "تم نقل أحد رجال الإطفاء إلى المستشفى لتلقى العلاج".

وقالت: "أصيب 4 أشخاص بحريق موسكو، وتم نقل رجل إطفاء إلى المستشفى، وتلقى اثنان من رجال الإطفاء وموظف المستودع المساعدة الطبية في العيادات الخارجية".

بدوره، أكد مدير الطوارئ في الوزارة سيرغي زيلتوف أنه "تم تشكيل 3 خطوط لمكافحة الحريق في المستودع على مساحة 500 متر مربع، بالإضافة إلى استقدام 8 أطقم إطفاء و3 طائرات مروحية، بالإضافة إلى زورق إطفاء يسهم في إخماد الحريق من نهر موسكو المجاور، والعمل مستمر للسيطرة على الحريق".

وذكرت مصادر إعلامية أن "سبب الحريق حسب التحقيقات الأولية يرجع إلى تماس كهربائي داخل المستودع".

المصدر: "تاس"