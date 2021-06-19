موسكو: حريق وانفجارات في مستودع للمفرقعات وسط العاصمة

أعلنت مصادر رسمية عن اندلاع حريق ضخم في مستودع للمفرقعات بالقرب من متنزه غوركي وسط العاصمة موسكو.

وأفادت مصادر إعلامية وشهود عيان، بأن "الحريق وقع داخل مستودع تخزن فيه المفرقعات سمعت أصوات انفجارات متعاقبة".

وشوهد عمود ضخم من الدخان فوق منطقة الحادث، فيما لم تتضح بعد الأسباب التي أدت للحريق.

وباشرت فرق الأطفاء ومكافحة الحرائق والإنقاذ على الفور الحريق، فيما لم يعلن لحد الآن عن وقوع ضحايا في الحادث.

وأفاد مصدر مطلع، بأنه "حسب البيانات الأولية فإن الحريق وقع في مبنى مكون من طابق واحد وأن مساحته تقدر بـ150 مترا مربعا، وقد أمتدت النيران إلى المبنى المجاور".

وقامت شرطة المرور بتحويل السير بالقرب من مكان الحادث لإفساح المجال أمام فرق الإطفاء بالسيطرة على الحريق.

المصدر: وكالات روسية