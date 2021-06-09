مصرع 3 أشخاص بحريق في مستشفى وسط روسيا

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم بحريق نشب فجر اليوم الأربعاء في قسم العناية المركزة بأحد مستشفيات مدينة ريازان جنوب موسكو، حسبما أفادت السلطات المحلية.

وذكرت وزارة الطوارئ في مقاطعة ريازان، أنه تم إجلاء 35 شخصا من المبنى المنكوب، وأصيب 11 شخصا جراء الحادث توفي 3 منهم ونقل الآخرون إلى مستشفى لتلقي العلاج. ووفقا للمعلومات الأولية، فقد توفي جميع الضحايا الثلاثة نتيجة تسممهم بأول أكسيد الكربون.

وقالت حكومة المنطقة إن بين المصابين إحدى الممرضات، التي كانت تشارك في جهود إنقاذ الناس، وهي على قيد الحياة في حالة متوسطة، بينما بقية المصابين من نزلاء المستشفى.

وأكدت السلطات أنه تم إخماد الحريق بسرعة، فيما يواصل المستشفى عمله كالمعتاد، مشيرة إلى أنه يجري حاليا تحديد سبب اندلاع النيران وتقييم حجم الأضرار.

المصدر: وكالات