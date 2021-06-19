انبعاث غاز الميثان يتسبب بوفاة شخص بمنجم فحم في سيبيريا

قال مصدر بمديرية حالات الطوارئ بمقاطعة كيميروفو الروسية، إن انبعاث غاز الميثان في أحد مناجم الفحم في المنطقة تسبب بانهيار نجم عنه مقتل أحد العمال.

ووفقا له، وقع الحادث في الساعة 06.15 بتوقيت موسكو، ولم يرافقه أي انفجار او حريق.

وأضاف المصدر: "وفقا للبيانات الأولية، أصيب اثنان من عمال المناجم خلال الحادث وتوفي أحدهما لاحقا".

При выбросе метана в шахте в Кемеровской области погиб человекhttps://t.co/F20mdQ29XSpic.twitter.com/Em2OctL5j0 — РИА Новости (@rianru) June 19, 2021

وأشار المصدر، إلى أن فرق الإنقاذ قامت بإجلاء 139 شخصا من منجم أنجيرسكايا يوجنايا.

وأكد على أن التحقيق جار في الوقت الراهن، لتحديد أسباب وملابسات الحادث.

وتقوم النيابة العامة في المنطقة، بالتحقق من الامتثال للتشريعات الخاصة بالسلامة والأمن الصناعي ومدى تطبيق تدابير حماية العمال.

المصدر: نوفوستي