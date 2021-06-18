عمدة موسكو: سلالة "دلتا" من كورونا تشكل الآن قرابة 90% من الإصابات

أكد عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، أن الإصابات بسلالة "دلتا" الهندية من فيروس كورونا تشكل حاليا الأغلبية الساحقة من الحالات الجديدة للعدوى في المدينة.

وصرح سوبيانين للصحفيين اليوم الجمعة بأن السلالة الهندية شديدة العدوى وذات القدرة المرتفعة على التفشي تشكل الآن 89.3 بالمائة من الإصابات الجديدة، لافتا إلى أن مستوى الأجسام المضادة المطلوب للحصانة من هذه الطفرة الجديدة يتجاوز بضعفين ما هو المطلوب للحصانة من السلالة الكورونية الأصلية التي اكتشفت لأول مرة في مدينة ووهان الصينية.

وأوضح عمدة العاصمة الروسية أن المناعة الاجتماعية ضد كورونا في المدينة تقدر حاليا بنحو 60%، لكن هذا المعدل يتراجع إلى 25% فقط فيما يخص الناس الذين لديهم مستوى مرتفع للأجسام المضادة.

وأقر سوبيانين بأن موسكو اضطرت للعودة إلى نقطة البداية في حربها ضد كورونا، لكن هذه المرة مع عواقب أخطر، قائلا: "لذلك نرى هذا الانفجار في عدد الإصابات والمرضى في المستشفيات، ونلبي بصعوبة الاحتياجات الحالية على الرغم من فتحنا يوميا مستشفيات وأقساما جديدة مخصصة لمحاربة كوفيد-19".

وجاءت هذه التصريحات بعد تسجيل موسكو خلال الساعات الـ24 الماضية، لأول مرة منذ بداية الجائحة، أكثر من تسعة آلاف إصابة جديدة بكورونا.

وارتفع معدل الإصابات الجديدة بكورونا في العاصمة بثلاثة أضعاف خلال الأيام الماضية، ما دفع السلطات إلى تبني إجراءات عاجلة في مسعى للحد من تفشي العدوى، بما في ذلك تشديد القيود القائمة وفرض التطعيم الإلزامي للموظفين في قطاع الخدمات وحظر الفعاليات الترفيهية بمشاركة أكثر من ألف شخص.

المصدر: RT