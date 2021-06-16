سلطات موسكو تحذر من خطر اكتظاظ المستشفيات بالكامل بمرضى كورونا في غضون أسبوعين

حذرت سلطات موسكو من خطر استنزاف القدرة الاستيعابية لمستشفيات العاصمة الروسية في غضون أسابيع معدودة، على خلفية زيادة حادة في وتيرة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأقرت أناستاسيا راكوفا، نائبة عمدة موسكو، في حديث للصحفيين اليوم الأربعاء، أنه "إذا ما استمرت الوتيرة الحالية لارتفاع عدد المصابين فإنه سيؤدي إلى اكتظاظ المستشفيات بالكامل في غضون أسبوعين أو ثلاث، حتى في حال تخصيصنا كل ما يمكن من المقاعد للمصابين بكورونا".

وأوضحت المسؤولة أن قرار فرض التطعيم الإلزامي ضد فيروس كورونا للموظفين في قطاع الخدمات الاجتماعية في موسكو يطال إجمالا أكثر من مليوني شخص قد خضع بعضهم للتطعيم.

وأشارت راكوفا إلى أن سلطات موسكو خصصت "طاقات هائلة" لتطعيم المواطنين ضد كورونا، بما يشمل فتح مراكز تطعيم في مستشفيات ومراكز تجارية ومتنزهات وغيرها من الأماكن الشعبية.

ولفتت المسؤولة إلى أن هذه الطاقات تتيح تكثيف وتيرة التطعيم ضد كورونا بأربعة أضعاف فورا، معربة عن استعداد سلطات العاصمة للاستمرار في زيادة هذه الطاقات إن كان مطلوبا.

وأبدت راكوفا قناعتها بأن التطعيم الإلزامي لموظفي قطاع الخدمات الاجتماعية لا ينتهك حقوقهم، مشيرة إلى أن كل شخص يتخذ بنفسه قرارا بشأن تلقي اللقاح من عدمه، لكن "على الناس أن يدركوا أن حقوقهم لا يجب أن تتناقض مع حقوق الآخرين وتعريض صحتهم وحياتهم للخطر".

وأكدت المسؤولة أن هؤلاء الموظفين يستطيعون الاختيار بين أربعة لقاحات تم تسجيلها في روسيا حتى اليوم.

المصدر: RT