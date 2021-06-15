لافروف: مزاجي رائع قبل قمة بوتين-بايدن

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن مزاجه "رائع" قبل القمة المرتقبة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن.

وجاءت تعليقات لافروف للصحفيين في جنيف اليوم الثلاثاء قبل يوم من المفاوضات مع الجانب الأمريكي.

وستضم المفاوضات لقاء شخصيا بين الرئيسين ولقاءين موسعين للوفدين الروسي والأمريكي.

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ويضم الوفد الروسي إلى جنيف مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف والناطق الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف والسفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف ورئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف ونائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف.

كما سيحضر المفاوضات نائب رئيس إدارة الرئاسة الروسية دميتري كوزاك والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف.

المصدر: "نوفوستي"