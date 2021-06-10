روسيا تنهي العمل باتفاق "الأرض المفتوحة" مع الولايات المتحدة

وقع رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، على أمر بإنهاء عمل اتفاق "الأرض المفتوحة" بين روسيا والولايات المتحدة الخاص بالرحلات البعيدة للموظفين الدبلوماسيين في أراضي دولة عملهم.

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وقرر ميشوستين، حسب نص الوثيقة المنشورة في موقع المعلومات القانونية الحكومي اليوم الخميس، "قبول مقترح وزارة الخارجية الروسية المنسق مع أجهزة السلطة التنفيذية الفدرالية المعنية حول إنهاء العمل بمذكرة التفاهم بين حكومتي روسيا والولايات المتحدة بشأن الأرض المفتوحة، الموقعة في واشنطن بتاريخ 17 يونيو 1992".

وذكرت الوثيقة أن وزارة الخارجية الروسية ستبلغ الطرف الأمريكي بهذا القرار.

وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم 16 أبريل، أن بلاده ستنهي العمل باتفاق "الأرض المفتوحة" مع الولايات المتحدة في إطار الرد على العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا.

وشدد لافروف في حينه على أن الدبلوماسيين الأمريكيين يتجاهلون بالكامل هذا الاتفاق الذي ينص على إبلاغ سلطات دولة العمل بخروجهم من دائرة يبلغ نصف قطرها 25 ميلا حول المدينة التي ينشطون فيها.

المصدر: وكالات