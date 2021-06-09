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تركيا: لا نعتقد أن أسبابا سياسية تقف وراء التعليق المؤقت للرحلات السياحية من روسيا إلى تركيا

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تركيا: لا نعتقد أن أسبابا سياسية تقف وراء التعليق المؤقت للرحلات السياحية من روسيا إلى تركيا
Reuters
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو
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قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن "أنقرة لا تعتقد أن هناك أسبابا سياسية تقف وراء التعليق المؤقت للرحلات السياحية من روسيا إلى تركيا".

وفي في لقاء خاص مع التلفزيون الحكومي TRT Haber أضاف تشاووش أوغلو أن "علاقاتنا مع روسيا دائما كانت شفافة وواضحة".

وحول العلاقات مع فرنسا، أكد أن "الخلافات بين باريس وأنقرة بشأن ليبيا تراجعت بعد تشكيل الحكومة الليبية الجديدة".

 

المصدر: RT

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