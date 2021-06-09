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شويغو: 93% من العسكريين الروس تلقوا لقاح كورونا

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شويغو: 93% من العسكريين الروس تلقوا لقاح كورونا
Sputnik ALEXEI YERESHKO
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أعلن وزير الدفاع الروسية أن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا شملت نحو 93% من العسكريين الروس وذويهم.

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وقال شويغو خلال اجتماع المجلس الاجتماعي لوزارة الدفاع يوم الأربعاء: "أنجزنا التطعيم بنسبة نحو 93%، وهذا يشمل ليس فقط العسكريين، بل وأفراد عائلاتهم".

وأكد شويغو أن وزارة الدفاع تمكنت من تفادي مستويات خطيرة للإصابة والوفيات بفيروس كورونا في صفوف الجيش.

وأضاف أن جميع فعاليات وزارة الدفاع تجري مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية المضادة لفيروس كورونا.

المصدر: تاس

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